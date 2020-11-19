Gürültü uyarısı yapan komşularını darbeden sanıklara 3 yıl dörder ay hapis cezası

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tarafların avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı, bir önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanıklar Gökhan ve Okan Şenyüzlü'nün, müştekiler İskender Karaduman ve Nükte Karaduman'a karşı "silahla yaralama", "yaralama", "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "mala zarar verme" suçlarından 5 yıl dörder aydan on sekizer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
Mütalaada, haklarında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması istenen sanıkların "tehdit" suçundan ise suçun yasal unsurları oluşmaması nedeniyle beraatine karar verilmesi talep edildi.
Müşteki avukatı Ömer Öncü, sanıkların her bir suçtan ayrı ayrı cezalandırılmalarını ve hükümle birlikte tutuklanmalarını istedi.
Sanıkların avukatı da müvekkillerinin beraatini, mahkeme aksi kanaatteyse lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep etti.
- Karar
Dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Okan, Ali ve Gökhan Şenyüzlü'nün "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 3 yıl dörder ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
Mahkeme, sanıkların "tehdit" suçundan ise beraatine karar verdi.
Sanıklar Okan, Ali ve Gökhan Şenyüzlü'ye müştekilere yönelik "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından ayrı ayrı para cezası veren mahkeme, hükmün geriye bırakılmasını kararlaştırdı.
Mahkeme, sanıkların ayrıca "mala zarar verme" suçundan üçer bin lira para adli cezasına çarptırılmasına hükmetti.
Duruşmadan sonra açıklama yapan müşteki İskender Karaduman, olay sırasında eşi ve çocuklarının evde olduğunu, çok kötü günler atlattıklarını belirterek, bu olay nedeniyle eşinin psikolojik tedavi gördüğünü söyledi.
Özellikle çocukların oturdukları yere gelmek istemediklerini anlatan Karaduman, "Sanki bu olay yeniden gerçekleşecekmiş gibi. Halen sanıklarla aynı binadayız. Karar bir nebze olsun bizi rahatlattı." dedi.
- İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müştekiler İskender ve Nükte Karaduman ile sanıklar Ali, Gökhan ve Okan Şenyüzlü’nün komşu oldukları anlatılarak, 12 Aralık 2019’da Karaduman’ın gürültü nedeniyle sanıklardan Ali Şenyüzlü’ye sessiz olmaları konusunda iki defa mesaj attığı aktarılmıştı.
Mesajdan sonra sanık Şenyüzlü’nün, İskender Karaduman’ı arayarak, tehdit ve hakarette bulunduğu ve tartıştıkları belirtilen iddianamede, sanıkları uyarı yapan komşularının kapısını tekmeleyip yumrukladıkları, müştekilerin bir süre kapıyı açmadığı, sonrasında ise Karaduman’ın elinde sopayla kapıyı açmak zorunda kaldığı, bu sırada saldırganların eve zorla girdiği kaydedilmişti.
İddianamede, sanıkların, müştekinin elinde bulunan sopayı alarak müşteki İskender Karaduman’ı yerde sürükleyerek salona götürdüğü, sanıkların müştekiyi tekme, tokat ve sopa ile darbettikleri, sanıkların bu fiilleri gerçekleştirdikleri sırada müştekiye tehdit ve hakaret içerikli sözler söyledikleri, ayrıca sanıkların kavgayı ayırmaya çalışan diğer müştekiyi de darbettikleri ifade edilmişti.
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