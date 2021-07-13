"Gürültü" tartışmasında iki komşusunu öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Akın Aydın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Bir kısım müştekiler ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.
Savunma yapan tutuklu sanık Akın Aydın, üzerine atılı suçlamayı kabul ettiğini belirterek, "Eylemi ben gerçekleştirdim. Daha önceden müşteki ve maktullerle aramızda bir şeyler olmuştu ama bunların ne olduğunu hatırlamıyorum. Ben normalde sakin bir insandım. Nasıl böyle bir suç işledim, bilmiyorum." dedi.
Duruşmada, maktul Fadime Kurt'un 12 yaşındaki kızının, sosyal hizmetler uzmanı eşliğinde "müşteki" sıfatıyla beyanı alındı.
Sanığın annesi ve ağabeyini silahla öldürdüğünü belirten müşteki, "Beni görmedi. Belki beni görseydi beni de vurabilirdi. Ailem ile sanık arasında herhangi bir tartışma yoktu. Sanık ateş ederken silah sesi çok yüksek olduğu için bir şey söyleyip söylemediğini duymadım. Evde yüksek sesle müzik dinlemiyorduk. Sanıktan şikayetçiyim." diye konuştu.
Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mütalaanın hazırlanması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.
Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme duruşmayı erteledi.
Olayda hayatını kaybeden Tuğrul Kurt'un eşi Gönül Kurt, adliye önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirterek, "Benim doğmamış çocuğum babasını görmedi. Bebeğim ve 3 yaşındaki çocuğumla ortada kaldım. Bizim 4 kişilik bir aile olma hayalimiz vardı ama biz bunu yaşayamadık. Hiçbir suçumuz hiçbir günahımız yokken bunlar başımıza geldi." dedi.
- İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Esenyurt’ta ailesiyle birlikte yaşayan sanık Akın Aydın’ın, 31 Ekim 2020’de üst katından gürültü gelmesi sebebiyle av tüfeğini alarak yukarıya çıktığı ve burada maktul Fadime Kurt ile tartışmaya başladığı anlatılıyor.
İddianamede, sanığın, maktul Kurt'un kapıyı kapatması üzerine kapının arkasında olduğunu bilerek orta kısmına, kilit bölümlerine 5-6 el ateş ettiği, akabinde kapının açılmasıyla Fadime Kurt ve oğlu Emrah Kurt’a da ateş etmeye devam ettiği kaydediliyor.
Sanık Aydın’ın, tartışma ve silah sesleri üzerine merdivenden inen başka bir daire oturan Tuğrul Kurt’a da birden fazla kez ateş ettiği anlatılan iddianamede, Fadime ve Tuğrul Kurt'un hayatını kaybettiği, Emrah Kurt'un da yaralandığı belirtiliyor.
İddianamede, sanık Akın Aydın'ın "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis ile "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
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