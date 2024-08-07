Gürsu, güneş enerjisi için onay aldı

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Ericek Adrenalin Park'ta güneş enerjisi santralinin (Adrenalin GES) teknik değerlendirmelerden geçerek yatırım için onay aldığı paylaşıldı.

Bursa'nın Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Tüm dünyanın doğayı koruyan enerji sistemlerine yöneldiği çağımızda, biz de yenilenebilir temiz enerji kaynağı olan güneş enerji sistemimizi kurarak kendi elektriğimizi üretmiş olduk. Sınırlı doğal kaynaklardan üretilen enerjilere alternatif olarak sınırsız bir enerji kaynağı olan güneş enerjisiyle, doğamızı kirleten zararlı gazların etkisini de ortadan kaldırmış olduk" dedi.

1.5 mWp güce sahip 1.5 megawatlık GES tesisi tamamlandığında, Gürsu Belediyesi'nin enerji giderlerini sıfırlayarak belediyeye ilave gelir kazandırmasının hedeflendiği belirtildi. Gürsu Belediyesi, GES projesi ile Avrupa Birliği'nden Yılın Girişimcilik Ödülü'nü kazanmıştı.