        Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

        Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

        CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 04.09.2025 - 16:44 Güncelleme: 04.09.2025 - 19:03
        Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı görevine atanan Gürsel Tekin, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi.

        ÖZGÜR ÖZEL'DEN OLUMSUZ YANIT

        Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de randevu talep etmişti. CHP Lideri Özel, buna karşılık olarak “Ben Gürsel Tekin’e randevu veririm. Ama ben Asliye Hukuk Mahkemesi’nin AK Parti’nin hamle mahkemesinin kayyumuna randevu veremem” şeklinde konuşmuştu.

