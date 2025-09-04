Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı görevine atanan Gürsel Tekin, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN OLUMSUZ YANIT

Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de randevu talep etmişti. CHP Lideri Özel, buna karşılık olarak “Ben Gürsel Tekin’e randevu veririm. Ama ben Asliye Hukuk Mahkemesi’nin AK Parti’nin hamle mahkemesinin kayyumuna randevu veremem” şeklinde konuşmuştu.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir