İHA'nın haberine göre; Merhum Mehmet Ateş için Sarıgöl Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camii'de öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye oğlu yönetmen Gürsel Ateş ve yakınları katıldı. Kalp krizi sonrası hayata gözlerini yuman Mehmet Ateş'in naaşı kılınan cenaze namazı sonrası Emcelli Mahallesindeki aile mezarlığına defnedildi.

Mehmet Ateş

Ankara'da dizi çekimleri sırasında babasının ani ölümüyle büyük üzüntü yaşayan ünlü yönetmen Gürsel Ateş, "Babamla iş yoğunluğum sebebiyle sık sık telefonla konuşuyorduk. Babamı çok seviyordum anca bayramlarda gelebiliyordum. Telefonla her gün konuşurdum. Dün akşam kalp krizi geçirmiş ve hastanede vefat etti’’ dedi.

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