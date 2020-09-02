Gürpınar Kaymakamı Sayar, hasat çalışmalarını inceledi - VAN

AA

Edremit ilçesine bağlı Köprüler Mahallesi'nde gerçekleştirilen hasada katılan Sayar, arazide traktör sürdü, çiftçilerin sorunlarını dinledi.Sayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarımsal üretimin yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sekteye uğramaması için çiftçilerin yanında olduklarını söyledi.Üreticilerin Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışma yürüttüğünü belirten Sayar, şunları kaydetti:"Dünyayı etkisi altına alan salgınının üretimi etkilememesi için tedbirlerimizi en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Bu mevsim tarımsal faaliyetlerin yoğun yapıldığı bir dönem. Bu dönemde çiftçilerimizle bir araya geliyoruz. Gıdanın, tarımın ve hayvancılığın ne kadar önemli olduğu bir kere daha anlaşıldı. Koronavirüs salgınına rağmen bitkisel üretimimiz devam ediyor. Batman'dan ilimize gelip bin 100 dönümlük alana silajlık mısır eken çiftçimizi ziyaret ettik. Her zaman çiftçimizin yanındayız. İlçemizde aynı zamanda hayvancılığın yaygınlaşması ve sütçülüğün daha kaliteli hale gelmesi için çalışmalarımız devam ediyor."