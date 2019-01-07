TRT sanatçısı İnci Yaman’ın eski eşi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’ndan emekli olan ses sanatçısı Gürhan Yaman’ın, vefat ettiği öğrenildi. Acı haberi Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay duyurdu.

Akay, “Ahmet Özhan’ın Kurucu Sanat Yönetmeni olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’ndan emekli olan ses sanatçısı Gürhan Yaman’ı kaybettik. Ortak arkadaşımız Türk sanat müziği sanatçısı Murat Seçkin, “1 hafta önce bir araya geldik ve hiçbir rahatsızlığı yoktu.” dedi.

4 Aralık’ta İstanbul’dan İzmir’e aile ziyaretine giden ve dün gece 03:00’da kalp krizi geçiren ses sanatçısı Gürhan Yaman’ı, tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtaramamışlar. Yaman, TRT ses sanatçısı İnci Yaman’dan yıllar önce boşanmış ve yeniden evlenmişti. Değerli sanatçımız, Salı günü öğle namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedilecektir.” ifadelerini kullandı.



GÜRHAN YAMAN KİMDİR?



1952 yılında Elazığ’da dünyaya gelen Gürhan Yaman, 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’na girdi. Mezuniyetinin ardından Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1986 yılında Kültür Bakanlığı İzmir Klasik Türk Müziği Korosu’nda ses sanatçısı olarak göreve başladı. Bağlı bulunduğu kültür Bakanlığı’nın konser görevleri ve bunun dışında değişik topluluklarla beraber yurt içi ve yurt dışında birçok konserde görev aldı. 1992 yılında naklen geldiği Kültür Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’ndan emekli oldu.