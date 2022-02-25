'Çocuk filmlerini önemsiyorum'

Yapımcılığını Sadi Canpolat, Sadri Alışık, Serhat Usak ve Serdar Atacan’ın yaptığı, senaryo ve yönetmenliğini Enes Ateş’in üstlendiği aile -komedi türündeki “Afacanlar: İş Başa Düştü” sinema filminde, Serhat karakterini canlandıran Gürgen Öz, “Çocuk filmlerine önem veriyorum. Onların hayal gücünü besliyor. Kızım doğduktan sonra Türkiye’deki çocuk kitaplarını, animasyonları, çizgi filmleri ve çocuk filmlerini daha bir dikkatle inceler oldum ve yurt dışına kıyasla üretimin ve içerik kalitesinin daha sınırlı olduğunu gördüm. Daha çok örneğe ihtiyaç var. Çeşitlilik lazım. Çocukların ufku içerik ve tasarım olarak kaliteli kitaplar ve animasyonlarla gelişiyor. Verilen mesajlar da önemli. Bu bağlamda bu projeyi de çok önemli ve değerli buluyorum. Mesajlarını güzel veren ve eğlendiren, ihtiyaç duyulan bir proje. Sektörde bu klasmanda daha çok film olmalı. Çocuklar geleceğimiz. Onlara değer vermeli ve bu değeri de onlar için ürettiklerimizle gösterebilmeliyiz. Bu perspektif doğrultusunda, projenin içinde keyifle yer aldığımı söyleyebilirim” dedi.
Başrollerini Berat Efe Parlar, Burak Hakkı, Bedir Bedir, Umut Avcı, Gaye Balım Bayrak ve Gürgen Öz’ün paylaştığı “Afacanlar: İş Başa Düştü” filmi, beş afacanın bir AVM de yaşadığı hırsızlık olayına karışmalarının heyecan, aksiyon ve komedi dolu hikâyesini anlatıyor.
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