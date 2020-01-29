Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Bu yıl olimpiyat senesi. Bizler de kelimenin tam anlamıyla güreşte seferberlik ilan ettik." ifadelerini kullandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Grekoromen Milli Takımı, 10-16 Şubat tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını İstanbul Sarıyer'deki Mersinli Ahmet Tesisleri'nde sürdürüyor.

Kampı ziyaret eden federasyon başkanı Musa Aydın, takımın son durumu hakkında teknik direktör Salih Bora ve ekibinden bilgi aldı. Daha sonra milli takımın idmanını izleyen Aydın, güreşçilerle sohbet etti.

Aydın, kamp ziyaretlerinin bundan sonra da süreceğini belirterek, "Bu yıl olimpiyat senesi. Bizler de kelimenin tam anlamıyla güreşte seferberlik ilan ettik. Önce Avrupa Şampiyonası, ardından da olimpiyat elemelerinde hedeflerimize ulaşmak istiyorsak çalışmalarımızı çok titiz bir şekilde sürdürmek zorundayız. Şu ana kadar her şey yolunda. Grekoromen Milli Takımı kampında gördüğüm sinerji beni çok mutlu etti. Dün Kadın Milli Takımı'mızın kampını ziyaret ettim. Orada da olumlu bir hava var. Tüm takımlarımızın kamplarını sık sık ziyaret etmeye devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

SALİH BORA: ORTAM ÇOK İYİ

Takımın son durumu hakkında bilgi veren Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora, son derece iyi bir ortamda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Önümüzde öncelikle Avrupa Güreş Şampiyonası var. İtalya'da yapılacak bu şampiyonada takım halinde ilk üçe girmeyi hedefliyoruz. Asıl hedefimiz tabii olimpiyat elemeleri. Dünya Şampiyonası'nda alamadığımız olimpiyat vizelerini bu kalifikasyonlarda almak istiyoruz. Amacımız olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek."