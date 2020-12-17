Güreşte madalyalar geliyor!

Güreşte Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda serbest stilde Nuri Kotanoğlu, finale yükseldi.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen turnuvada serbest stil 61, 65, 79, 86 ve 97 kiloda güreşçiler finale çıkmak için mücadele etti.
Mindere 79 kiloda çıkan Muhammet Nuri Kotanoğlu, sırasıyla Azerbaycan'dan Rashad Yusifli'yi ve Romanya'dan Vasile Madalin Minzala'yı, Slovakya'dan Akhsarbek Gulasev'i eleyerek yarı finale çıktı. Yarı finalde Ukraynalı Vasyl Mykhailov'lu eleyerek finale çıkan Nuri Kotanoğlu, yarın turnuvanın son gününde Rus rakibi Akhmed Usmanov'la altın madalya mücadelesi verecek.
Milli güreşçilerden 61 kiloda Recep Topal, Tacikistan'dan Muhamad Ikromov'a, 65 kiloda Ahmet Duman, Ukrayna'dan Hor Ohannesian'a, 86 kiloda Osman Göçen, Polonya'dan Zbigniew Mateusz Baranowski'ye, 97 kiloda Süleyman Karadeniz, Rusya'da Abdulrashid Sadulaev'e yenildi.
Dünya Kupası'nda 86 kiloda Osman Göçen ve 97 kiloda Süleyman Karadeniz'in rakipleri finale çıktığı için bu sporcular, yarın bronz madalya maçı oynayabilmek için repesaj karşılaşmaları yapacak.
FAZLI ERYILMAZ, BRONZ MADALYA KAZANDI
Şampiyonada 74 kiloda mindere çıkan Fazlı Eryılmaz, bronz madalya maçında Belarus'tan Nurykauk'la karşılaştı. Rakibini 7-2 yenen milli güreşçi, turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.
HAYDAR YAVUZ, GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI
Şampiyonada 70 kiloda mindere çıkan Haydar Yavuz, altın madalya maçında Polonyalı Gadzhiev'le karşılaştı. Haydar Yavuz, müsabakada 3-0 gerideyken bitime 2 dakika kala sakatlık geçirdi. Güreşe devam eden Haydar Yavuz, son 27 saniye kala 5-0 gerideyken karşılaşmayı tamamlayamadı. Haydar, Dünya Kupası'nı gümüş madalya kazanarak bitirdi.
ERHAN YAYLACI, BRONZ MADALYA KAZANDI
Şampiyonada 92 kiloda mindere çıkan Erhan Yaylacı, bronz madalya maçında Magomedsaidov'la karşılaştı. Rakibini 4-2 yenen milli güreşçi, turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.
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