Güreşte Kovid-19 üzüntüsü

Türkiye Güreş Federasyonu, Gençler Serbest Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Ruşen Çetin ile Gençler Serbest Güreş Milli Takım antrenörlerinden Hüseyin Çetin’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada "Gençler Serbest Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Ruşen Çetin ve Gençler Serbest Güreş Milli Takım antrenörlerinden Hüseyin Çetin’in Kovid-19 hastalığına yakalandıklarını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tedavileri süren hocalarımıza Allah’dan acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.