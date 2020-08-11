Federasyondan, "Kamplarımızda tüm önlemler alınmıştır" başlığıyla yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının talimatı ile başlayan kamplarda Türkiye Güreş Federasyonunun almış olduğu önlemlerin en üst düzeyde olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:
"Bu önlemler sayesinde Niğde Demirkazık'ta kampta bulunan Genç Kadınlar Milli Takımı'nda Kovid-19 virüsü taşıyan bir kadın sporcunun diğer sporculara virüs bulaştırması kamp başlamadan tespiti sayesinde engellenmiştir. Gençler kampı öncesi Güreş Federasyonu olarak tüm kamplarımızda olduğu gibi bu kampımızda da gerekli önlemleri alarak, sporcularımızı Kovid-19 testine tabi tuttuk. İlk testlerin negatif çıkmasının ardından kampta görevlendirdiğimiz doktor, bir sporcunun ateşinin yüksek olduğunu tespit etti. Sporcumuz tekrar Kovid-19 testine alındı. İkinci testi pozitif çıkan kadın sporcumuz karantina altına alındı. İki gündür karantina altında tutulan sporcumuzun sağlık durumu şu an son derece iyi ve takibi sürmektedir. Sporcumuza 3 gün sonra bir kez daha test yapılacaktır. Doktorumuzun verdiği bilgiler doğrultusunda tüm önlemleri alarak sporcunun temas ettiği 4 arkadaşını da önlem olarak kontrol altına aldık. Toplam 40 kişinin bulunduğu kampımız da 14 gün karantina altında."
Yapılan testler sonucunda kampta bulunan diğer sporcu ve kişilerde koronavirüse rastlanmadığı belirtilerek, "Türkiye Güreş Federasyonu olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımızın talimatlarını harfiyen uygulayarak hazırlık kamplarımızın son derece güvenli bir şekilde sürmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam etmekteyiz." denildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!