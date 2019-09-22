4. YUNTDAĞI YAĞLI GÜREŞLERİ

Manisa'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Nedim Gürel oldu.

Yunusemre Belediyesince Yuntdağı Ortaköy Mesire Alanı'nda düzenlenen ve yaklaşık 500 pehlivanın katıldığı organizasyon, büyük ilgi gördü. 13 boyda gerçekleşen müsabakaları yaklaşık 40 bin güreşsever izledi.

Ali Gürbüz, Recep Kara, Fatih Atlı, Fatih Çakıroğlu, Nedim Gürel ve Ekrem Yavuz gibi isimlerin de mücadele ettiği baş boyunun finalinde Recep Kara ile Nedim Gürel karşı karşıya geldi.

Kıyasıya geçen müsabakanın galibi Nedim Gürel oldu. Nedim Gürel, altın kemerini Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve protokol üyelerinden aldı.

Organizasyonu Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen, Tamer Akkal, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kentteki oda ve borsa başkanları, konuk belediye başkanları takip etti.

6. AKSU YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ

6. Aksu Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Mehmet Yeşil Yeşil kazandı.

İlçe stadında gerçekleştirilen etkinlikte, 800'e yakın güreşçi mücadele etti.

Final maçında Mehmet Yeşil Yeşil ile Cengizhan Şimşek karşılaştı.

6. Aksu Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanı, rakibi Cengizhan Şimşek'i yenen Mehmet Yeşil Yeşil'in oldu.

Orhan Okulu ve Şaban Yılmaz da üçüncülüğü elde etti.

Güreşler sonunda dereceye giren güreşçilere madalya ve hediye takdim edildi.

6. GELENEKSEL ŞEREF EROĞLU ŞAMPİYONLAR ŞALVAR GÜREŞ FESTİVALİ

Kahramanmaraş'ta düzenlenen 6. Geleneksel Şeref Eroğlu Şampiyonlar Şalvar Güreş Festivali'nde, Halil Hopur başpehlivanlığı kazandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Dulkadiroğlu Belediyesi iş birliğiyle 6. Geleneksel Şeref Eroğlu Şampiyonlar Şalvar Güreş Festivali düzenlendi.

Dulkadiroğlu ilçesinin Dereli Mahallesi'ndeki güreş sahasında gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin farklı kentlerinden 575 sporcu katıldı.

Çekişmeli geçen final müsabakasında rakibi Ömer Yavuz'u altın puanla yenen Halil Hopur, başpehlivan oldu.

Organizasyonda büyükler kategorisinde 60 kiloda Mehmet Yüce, 65 kiloda Kemal Karaboğa, 70 kiloda Ertuğrul Kahveci, 75 kiloda Esat Ardıç, 80 kiloda Nuri Temur ve 85 kiloda Mehmet Bulut birinciliği elde etti.

Minik yıldızlar kategorisinde ise 30 kiloda Emre Tuncer, 35 kiloda İsmail Hakkı Tarakçı, 40 kiloda Veysi Kaplan, 45 kiloda Uğurcan Şahin, 50 kiloda Recep Aydın, 55 kiloda Ertuğrul Güler, 60 kiloda Eyup Çetin, 65 kiloda Furkan Yeniköy, 70 kiloda Mehmet Akhisarlı, 80 kiloda Abdullah Sözcü, 85 kiloda Cebrail Sezen şampiyon oldu.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur, Kahramanmaraş ile özdeşleşen şalvar güreşini dünyaya duyurmayı amaçladıklarını kaydetti.

Federasyon olarak 5 bin yıllık ecdad yadigarını dünyaya duyurmak istediklerini dile getiren Hopur, şalvar güreşinin bu seviyeye gelmesinde öncülük eden Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı'ya teşekkür etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, festivalde yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'tan çok sayıda şampiyon ve babayiğidin çıktığını söyledi.

Buradaki sporcuları da Türkiye'yi dünyada en iyi şekilde temsil etmeleri için yetiştireceklerini belirten Sezal, bu noktada ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçelerinde iki güreş organizasyonunun bulunduğunu, Şeref Eroğlu, Mehmet Esenceli, Ahmet Ak, Metin Kaplan ve Harun Doğan gibi sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Şeref Eroğlu ise tarihi ve kültürüyle önemli bir şehir olan Kahramanmaraş'ın aynı zamanda pehlivanları ile de adından söz ettirdiğini aktardı.