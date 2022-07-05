Almanya'da yıllarca çalışıp emekliye ayrılan Süleyman Büyükimdat, Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'ndeki halk plajına 4 yıl önce diktiği 60'ı aşkın iğde ağacı ve bir çınara gözü gibi bakıyor.
Ağaçları diktiği yıl kovayla su taşıyan 5 çocuk ve 9 torun sahibi 84 yaşındaki Büyükimdat, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin izin vermesi ile her ağacın dibine kendi imkanlarıyla damla sulama tesisatı kurdu. Emekli gurbetçi, ağaçlara zarar gelmemesi için günlerinin büyük bölümünü sahilde geçiriyor.
Büyükimdat, bu ağaçlandırmayı, sahile gelenlerin gölgesinden yararlanması için hayır olması amacıyla yaptığını ifade etti.
"Ben elimle suladım. Daha sonra yürüyüş yolu yapılırken belediyeden verilen su ile ayda bir suladım, ağaçlarım büyüdü" diyen Büyükimdat, sahile gelenlerin, bu ağaçları dikmesi ve bakımına, korunmasına gösterdiği özenden memnuniyet duyduklarını söylediğini aktardı.
Sahildeki 60'tan fazla iğde ağacı ve bir çınarı korumaya çalıştığını anlatan Büyükimdat, "Ağacıma bağlatmıyorum bir şey. Bağlayıp zarar verenlere de bağlamamalarını söylüyorum. Bazıları da bilmiyor, uyarınca söyleniyorlar. Onları da idare ediyoruz" diye konuştu.
Süleyman Büyükimdat'ın eşi Akkız Büyükimdat da yılın yarısını Almanya'da, yarısını Edremit'te geçirdiklerini dile getirerek, insanların bu ağaçların gölgesinden faydalandığını görünce mutluluk duyduğunu anlattı.
"YAPTIĞI BU HAYIR HİÇ UNUTULACAK GİBİ DEĞİL"
Mahalle sakinlerinden Kerim Gülboğa, Büyükimdat'ın her sabah erken saatlerde kalkıp ağaçları suladığını, akşam da su verdiğini belirtti.
Eskiden sahilin bu bölümünde gölge olmadığını aktaran Gülboğa, "Sahilde böyle bir gölgelik olması lazım. Yaşlılar geliyor, gençler geliyor, küçük çocuklar geliyor. Bunların gölgesinden herkes faydalanıyor" dedi.
Fikret Bulut ise Büyükimdat'a emeklerinden dolayı teşekkür ederek, ona bu konuda hep destek olmaya çalıştıklarını söyledi.
Tatilcilerden Ünsal Nemutlu, Büyükimdat'a çok duacı olduklarını dile getirerek, "Ağaçların gölgesinden faydalanıyoruz. Bu ağaçlara çocukları gibi baktığını biliyoruz. Ona bu bakımdan çok minnettarız. Yaptığı bu hayır hiç unutulacak gibi değil. Allah bin kere Süleyman beyden razı olsun" diye konuştu.
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