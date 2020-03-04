04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gürcü Türkolog Tsisana Abuladze: "Türkçe çok zengin bir dil"
- "Türkçe, çok zengin, çok sesli bir dil. Bunu, Arapça ve diğer dillerde göremiyorum"
Gürcü Türkolog Tsisana Abuladze, 1956'dan bu yana Türk dili ve tarihi hakkında araştırmalar yaptığını belirterek, "Türkçe çok zengin bir dil olduğu için hep ilgimi çekiyor." dedi.
Akademik yaşamını Türk dili ve tarihi üzerine yaptığı araştırmalara adayan 86 yaşındaki Abuladze, Gürcistan El Yazmaları Enstitüsünde çalışmalarını sürdürüyor.
Abuladze, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlıca, Türkmence, Özbekçe ve Azarbaycan Türkçesi ile yazılmış yaklaşık 400 el yazması edebi eserin Gürcistan'da bulunduğunu, daha çok Osmanlı tarihi alanında çalışmayı tercih ettiğini ifade etti.
Farklı dönemlere ait el yazması eserler üzerinde çalışma yürüttüğünü belirten Abuladze, "Talebelerim sık sık Türkiye'ye gidiyor. Ben de bazen turist, bazen de kongrelere kalmak üzere gidiyorum. Tek hayalim, Türkiye'de, Türk arşivlerinde, kütüphanelerinde ya da Osmanlı kütüphanelerinde çalışmaktı. Bu çok güzel olacaktı ama bunun için sanırım yaşım geçti." diye konuştu.
Abuladze, Türk edebiyat tarihi ve dil araştırmacısı, şair ve öğretmen Orhan Şaik Gökyay'ın davetlisi olarak uzun süre İstanbul'da bulunduğunu ve ondan çok etkilendiğini kaydetti.
Yeni nesil Türkologların daha iyi ortamlarda çalışma imkanı bulduğunu belirten Abuladze, şunları söyledi:
"Yetiştirdiğim talebeler şimdi benden daha iyi Türkçe konuşuyorlar ama Osmanlıcayı benden daha iyi bilmiyorlar. İnşallah onlar da benden daha çok Osmanlıca bilecek ve konuşacaklar. Onları çok iyi yetiştirmeye çalışıyorum. Şu an yanımda bir talebem var. Ondan çok umutluyum. İnanıyorum ki gelecekte çok büyük bir Türkolog olacak. Osmanlıca ve Arapça öğrendi. İnşallah çok iyi bilen biri olacak. Konya, Erzurum ve farklı illerde talebelerim var, onlar da çalışmalarını sürüdürüyor. Türkiye'yi ve Türk halkını çok seviyorum. Türkçe çok zengin bir dil, bu yüzden ilgimi çekiyor. Çok sesli bir dil. Bunu, Arapça ve diğer dillerde göremiyorum."
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