Gürcistan Başbakanı Garibaşvili istifa etti

Garibaşvili, başkent Tiflis'te Hükümet Binası'nda yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini belirtti.

Canlı yayında ulusa seslenen Garibaşvili, yaklaşık 3 yıl önce ikinci kez başbakan olarak göreve başladığını hatırlatarak, bu dönemde etkili çalışmalara imza attıklarını ifade etti.

"DİĞER İNSANLARA YENİ İMKANLAR VERİLMELİ"

İktidar partisi "Gürcü Hayali" ve hükümetin demokratik ilkelere saygı gösterdiğini, bu nedenle partide iç rotasyon olduğunu dile getiren Garibaşvili, istifa ederek diğer insanlara yeni imkanların verilmesi gerektiğini vurguladı.

İki ayrı dönemde toplam 5 yıl boyunca başbakan olarak çalıştığına dikkati çeken Garibaşvili, "Ülkemize iyi niyetle hizmet ettim. Ülkemizin ve halkımızın çıkarlarını tavizsiz savundum. Bu dönemde ekiple birlikte elde ettiğimiz sonuçlardan gurur duyuyorum." dedi.

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Garibaşvili, Gürcü Hayali Partisinin siyasi konseyinden, kendisine genel başkanlık görevinin teklif edildiğini belirterek, bu konunun 1 Şubat'ta düzenlenecek parti kongresinde ele alınacağını duyurdu.

Bu yıl sonbaharda ülkede parlamento seçimlerin yapılacağını hatırlatan Garibaşvili, partinin söz konusu seçimlere hazırlanması gerektiğini vurguladı.