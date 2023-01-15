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Trabzon'da silahlı saldırıya uğrayan Gürcistan uyruklu kişi öldü

Trabzon'un Yomra ilçesinde, otomobiliyle bir siteye girdiği sırada silahlı saldırıya uğrayan Gürcistan uyruklu kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 15.01.2023 - 13:45 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzon'da Gürcistan uyruklu kişi silahlı saldırıda öldü - Güncel son haberler
AA

Trabzon'da, otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Gürcistan uyruklu Revaz Lordkipanidze (65) öldü.

Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'ndeki bir siteye Trabzon plakalı otomobiliyle giren Gürcistan uyruklu Revaz Lordkipanidze, arkasından gelen yabancı plakalı otomobilden inen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

POLİS 2 ZANLIYI YAKALADI

Otomobile ateş açarak Lordkipanidze'yi yaralayan kişi, geldiği araca binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Lordkipanidze, kaldırıldığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın zanlıları R.M. ve N.M'yi yakaladı.

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