Trabzon'da, otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Gürcistan uyruklu Revaz Lordkipanidze (65) öldü.

Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'ndeki bir siteye Trabzon plakalı otomobiliyle giren Gürcistan uyruklu Revaz Lordkipanidze, arkasından gelen yabancı plakalı otomobilden inen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Otomobile ateş açarak Lordkipanidze'yi yaralayan kişi, geldiği araca binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Lordkipanidze, kaldırıldığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın zanlıları R.M. ve N.M'yi yakaladı.