Gürcistan, Türkiye maçına hazır!
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Gürcistan Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Kocaeli Stadyumu'nda teknik direktör Willy Sagnol yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Antrenman, Sagnol'un saha ortasında oyuncularıyla konuşmasının ardından başladı. İdmanın basına açık bölümünde ısınma, koşu ve pas çalışması yapıldı. Basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.
Türkiye-Gürcistan karşılaşması, yarın saat 21.45'te başlayacak.