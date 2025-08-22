Habertürk
        Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 2025 Milli maç takvimi

        Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri başlıyor! A Millî Futbol Takımı, E Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan deplasmanına çıkacak. Ay-Yıldızlılar için kritik öneme sahip mücadele öncesinde futbolseverler maçın günü, saati ve canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Gürcistan-Türkiye karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekrana gelecek? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2025 - 19:57 Güncelleme: 22.08.2025 - 19:57
        • 1

          A Millî Takım’ın 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğu başlıyor. E Grubu’nda mücadele edecek olan Ay-Yıldızlılar, ilk sınavını Tiflis’te Gürcistan karşısında verecek. Taraftarların heyecanla beklediği karşılaşmanın detayları araştırılırken, maç tarihi, saati ve yayın kanalı gündemin öne çıkan konuları arasında yer aldı. Peki milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte milli maç tarihi...

        • 2

          GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

          Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda oynanacak Gürcistan - Türkiye maçı 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19:00'da başlayacak.

          Mücadele TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca EXXEN platformu üzerinden de takip edilebilecek.

        • 3

          MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

          Türkiye’nin 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri Maç Programı

          4 Eylül saat 19:00: Gürcistan - Türkiye

          7 Eylül saat 21:45 : Türkiye - İspanya

          11 Ekim saat 21:45: Bulgaristan - Türkiye

          14 Ekim saat 21:45: Türkiye - Gürcistan

          15 Kasım saat 20:00: Türkiye - Bulgaristan

          18 Kasım saat 22:45: İspanya - Türkiye

        • 4

          2026 FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ NASIL OYNANACAK?

          2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 takım katılacak. 2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarında ilk sırayı alan 12 takım, finallere doğrudan katılım hakkı kazanacak.

          2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarını ikinci bitiren 12 takım ile 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk ikiye giremeyen ancak 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi, toplam 16 takım olacak şekilde dörderli 4 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı final ve final maçları sonucunda her yoldan 1'er takım daha (toplam 4) 2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.

