Gürcistan-Türkiye maçı yayın bilgisi: Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman?
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı başlıyor. E Grubu'nda yer alan A Millî Futbol Takımı, ilk sınavını Gürcistan deplasmanında verecek. Tiflis'te oynanacak karşılaşma, Ay-Yıldızlılar için gruptaki hedefler adına kritik bir başlangıç olacak. Futbolseverler ise bu önemli maçın hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Detaylar haberimizde...
A Millî Takım, Dünya Kupası yolculuğuna start veriyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda yer alan Ay-Yıldızlılar, ilk maçında Gürcistan ile deplasmanda karşılaşacak. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği bu mücadele öncesinde maçın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri en çok aranan konular arasında öne çıktı. İşte milli maç yayın bilgisi...
GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda oynanacak Gürcistan - Türkiye maçı 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19:00'da başlayacak.
Mücadele TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca EXXEN platformu üzerinden de takip edilebilecek.
MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ
Türkiye’nin 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri Maç Programı
4 Eylül saat 19:00: Gürcistan - Türkiye
7 Eylül saat 21:45 : Türkiye - İspanya
11 Ekim saat 21:45: Bulgaristan - Türkiye
14 Ekim saat 21:45: Türkiye - Gürcistan
15 Kasım saat 20:00: Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım saat 22:45: İspanya - Türkiye
2026 FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ NASIL OYNANACAK?
2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 takım katılacak. 2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarında ilk sırayı alan 12 takım, finallere doğrudan katılım hakkı kazanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarını ikinci bitiren 12 takım ile 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk ikiye giremeyen ancak 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi, toplam 16 takım olacak şekilde dörderli 4 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı final ve final maçları sonucunda her yoldan 1'er takım daha (toplam 4) 2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.