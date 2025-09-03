Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli takım maçı hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar Gürcistan karşısında bugüne kadar oynadığı 6 maçtan 4 galibiyet birer beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı. Kritik mücadeleye kısa bir süre kalırken, Gürcistan-Türkiye maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Gürcistan-Türkiye maçının canlı olarak ekranlara geleceği kanal...
- 1
Gürcistan-Türkiye maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Boris Paichadze Ulusal Stadı'da oynanacak karşılaşma öncesinde Gürcistan-Türkiye mücadelesinin tarihi ve maç saati sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan hakem Davide Massa düdük çalacak. Kritik mücadele öncesinde A Milli Takım'ın Gürcistan maçı aday kadrosu belli oldu. Peki, Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Millî Takım maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
- 2
GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda oynanacak Gürcistan - Türkiye maçı 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19:00'da başlayacak.
- 3
GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca EXXEN platformu üzerinden de takip edilebilecek.
-
- 4
MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ
Türkiye’nin 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri Maç Programı
4 Eylül saat 19:00: Gürcistan - Türkiye
7 Eylül saat 21:45 : Türkiye - İspanya
11 Ekim saat 21:45: Bulgaristan - Türkiye
14 Ekim saat 21:45: Türkiye - Gürcistan
15 Kasım saat 20:00: Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım saat 22:45: İspanya - Türkiye
- 5
2026 FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ NASIL OYNANACAK?
2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 takım katılacak. 2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarında ilk sırayı alan 12 takım, finallere doğrudan katılım hakkı kazanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarını ikinci bitiren 12 takım ile 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk ikiye giremeyen ancak 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi, toplam 16 takım olacak şekilde dörderli 4 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı final ve final maçları sonucunda her yoldan 1'er takım daha (toplam 4) 2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.
- 6
MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
A Milli Takım'ın Gürcistan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır
Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik
Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.