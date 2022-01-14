Gürcistan: Rusya Avrupa güvenliğini yok etmeye çalışıyor

Bakan Zalkaliani, yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Karen Donfried ile bugün telefon görüşmesi yaptığını belirtti.
Görüşmede ülkesi ile ABD arasındaki iş birliği, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Zalkaliani, ayrıca Rusya ile ilişkileri de değerlendirdiklerini söyledi.
"RUSYA KOMŞU ÜLKELERE ŞİDDET POLİTİKASI UYGULUYOR"
Rusya'nın komşu ülkelere şiddet politikası uygulamayı sürdürdüğünü ifade eden Zalkaliani, Moskova yönetiminin böylece Avrupa'da etkisini artırmak istediğini savundu.
Rusya'nın Avrupa güvenlik mimarisine tehdit oluşturduğunu kaydeden Zalkaliani, "Bu tür girişimler, bölgedeki saldırganlık, egemen devletlerin topraklarının işgali ve ilhakı, uluslararası yükümlülüklerin ısrarla yerine getirilmemesi ile Rusya, kasıtlı olarak Avrupa güvenlik mimarisini yok etmeye çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.
GÜRCİSTAN VE UKRAYNA DAYANIŞMA İÇİNDE
Ülkesine 2008'de Rusya tarafından saldırıldığını ifade eden Zalkaliani, Ukrayna'da Rus ilhak politikasının sürdüğünü ve Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını söyledi.
Zalkaliani, "Dünya, ortaklarımız, tarihin tekerrür etmesine ve Ukrayna ile ilgili süreçlerin yeniden bu yöne gitmesine izin vermemelidir." diye konuştu.
NATO üyesi olmak isteyen ülkesi hakkında 2008'deki Bükreş Zirvesinde son derece önemli kararlar verildiğini, bu sürece Rusya'nın karışamadığını ifade eden Zalkaliani, "Bükreş Zirvesi kararının yeniden gözden geçirilmeyeceği açık. Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonu süreci geri döndürülemez." dedi.
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