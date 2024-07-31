Gürcistan, Judoda altın madalyayı aldı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yapılan judo müsabakalarında erkekler 90 kiloda Gürcü Lasha Bekauri altın madalya kazandı.
Erkekler 90 kiloda mücadele eden Gürcü Lasha Bekauri, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yapılan judo müsabakalarında altın madalya kazandı.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen ve milli sporcu Mihael Zgank'ın ilk turda elendiği müsabakaların finalinde Japon Sanshiro Murao'yu yenen Lasha Bekauri altın madalyayı boynuna taktı.
Bu kategoride Fransız Maxime-Gael Ngayap Hambou ile Yunan Theodoros Tselidis, bronz madalya aldı.