Gürcistan ile protokol imzalandı

Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, komşu ülke Gürcistan ile 2008'de yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmasına hizmetler sektörünü ekleyen protokolün imzalandığını açıkladı.

Bu anlaşma sayesinde hizmet ihracatçılarının Gürcistan pazarına daha etkin ve daha rekabetçi şekilde erişim sağlayabileceği belirtildi.