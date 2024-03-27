Gürcistan EURO 2024 bileti sonrası sokaklara döküldü!
Gürcistan'ın ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmesi, başkent Tiflis'te kutlandı
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Gürcistan Milli Futbol Takımı'nın, Tiflis'te oynanan maçta Yunanistan'ı yenerek 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılma hakkı elde etmesi başkent Tiflis'in sokaklarında kutlandı.
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EURO 2024 play-off turu C Yolu finalinde Gürcistan, Yunanistan'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak Türkiye'nin F Grubu'ndaki son rakibi oldu.
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Bağımsız Gürcistan'ın tarihinde, Milli Futbol Takımı'nın ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele etme hakkını elde etmesi dolayısıyla binlerce kişi başkent Tiflis'te sokaklara indi.
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Tiflis'teki Boris Paiçadze Dinamo Arena'daki maçın ardından yapılan kutlamalardan sonra halk başkentin sokaklarında saatlerde yürüyerek takımın zaferini kutladı.
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Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce taraftarın bulunduğu alana gelen Gürcü milli futbolcular, burada halkla beraber kutlama yaptı.
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Törene katılan Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze bugün herkesin mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bugün çok mutlu günümüz. Bizi birleştiren mutluluk budur. Bu adamlar (futbolcular) kahramandır ve her biri Onur Madalyası'na aday gösterilecektir. Herkese sevgimi ifade etmek istiyorum."
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Meşalelerin yakıldığı ve havai fişek gösterilerinin yapıldığı etkinlikte çeşitli müzikler çalındı.
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Taraftarlar, Tiflis'in merkez cadde ve sokaklarında kutlamalara devam ediyor.
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