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        Haberler Spor Futbol Gürcistan EURO 2024 bileti sonrası sokaklara döküldü! - Futbol Haberleri

        Gürcistan EURO 2024 bileti sonrası sokaklara döküldü!

        Gürcistan'ın ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmesi, başkent Tiflis'te kutlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 12:07 Güncelleme: 27.03.2024 - 12:07
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        • 1

          Gürcistan Milli Futbol Takımı'nın, Tiflis'te oynanan maçta Yunanistan'ı yenerek 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılma hakkı elde etmesi başkent Tiflis'in sokaklarında kutlandı.

        • 2

          EURO 2024 play-off turu C Yolu finalinde Gürcistan, Yunanistan'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak Türkiye'nin F Grubu'ndaki son rakibi oldu.

        • 3

          Bağımsız Gürcistan'ın tarihinde, Milli Futbol Takımı'nın ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele etme hakkını elde etmesi dolayısıyla binlerce kişi başkent Tiflis'te sokaklara indi.

        • 4

          Tiflis'teki Boris Paiçadze Dinamo Arena'daki maçın ardından yapılan kutlamalardan sonra halk başkentin sokaklarında saatlerde yürüyerek takımın zaferini kutladı.

        • 5

          Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce taraftarın bulunduğu alana gelen Gürcü milli futbolcular, burada halkla beraber kutlama yaptı.

        • 6

          Törene katılan Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze bugün herkesin mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

          "Bugün çok mutlu günümüz. Bizi birleştiren mutluluk budur. Bu adamlar (futbolcular) kahramandır ve her biri Onur Madalyası'na aday gösterilecektir. Herkese sevgimi ifade etmek istiyorum."

        • 7

          Meşalelerin yakıldığı ve havai fişek gösterilerinin yapıldığı etkinlikte çeşitli müzikler çalındı.

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          Taraftarlar, Tiflis'in merkez cadde ve sokaklarında kutlamalara devam ediyor.

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