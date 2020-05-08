Gürcistan'dan, Saakaşvili'nin Ukrayna'da reformlarla ilgili komitenin başına getirilmesine tepki

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, yaptığı açıklamada, Gürcistan'da hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarılan Saakaşvili'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından Ukrayna Reformları İcra Komitesi Başkanı olarak atamasının üzücü bir karar olduğunu kaydetti.
Saakaşvili'nin, Gürcistan'ın stratejik ortağı Ukrayna'da böyle bir göreve getirilmesinin bazı sorunlar ortaya çıkardığını belirten Zalkaliani, Gürcistan'ın Kiev Büyükelçisi Teimuraz Şaraşenidze'nin istişareler için Tiflis'e çağrıldığını bildirdi.
Zalkaliani, Saakaşvili'nin bu yeni görevinin Gürcistan ile Ukrayna arasındaki ikili ilişlilere zarar veremeyeceğinin de altını çizerek, "Bu üzücü karara rağmen ülkeler arasındaki diplomatik ilişkileri kesmeyi veya stratejik ortaklığımızı gözden geçirmeyi düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün Saakaşvili'yi, Ukrayna Reformları İcra Komitesi Başkanı olarak atamıştı.
- 2015'te Ukrayna vatandaşı olmuştu
Dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmişti.
Mihail Saakaşvili, 26 Temmuz 2017'de Poroşenko'nun imzaladığı kararname ile vatandaşlıktan çıkarılmıştı.
ABD'de bulunduğu esnada vatandaşlıktan çıkarılma kararı imzalanan Saakaşvili, önce Avrupa'ya gitmiş, Polonya üzerinden sınır ihlali yaparak taraftarlarıyla Ukrayna'ya giriş yapmıştı.
Daha sonra emniyet güçlerince yapılan bir operasyonla Kiev'de bulunduğu restoranda yakalanan Saakaşvili, Polonya'ya sınır dışı edilmişti.
Zelenskiy, 2019'da başkanlık seçimlerini kazandıktan sonra Saakaşvili'nin Ukrayna vatandaşlığını geri vermişti.
Gürcistan'da hakkında tutuklama kararı bulunan Saakaşvili, 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyor. Saakaşvili, 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı.
Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisini kuran Saakaşvili, muhalefette yer alıyordu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!