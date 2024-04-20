Gürcistan'da "yabancı etki" yasasına karşı gösteriler sürüyor
Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin parlamentoya sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı protestolar devam etti
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Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin, geçen yıl başkent Tiflis'te gösterilere neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını yeniden parlamentoya sunmasına yönelik ülkede tepkiler sürüyor.
Parlamentoda 17 Nisan'da ön onayı alan yasa tasarısına karşı gösteriler başkent Tiflis'te devam ederken, Parlamento Binası önünde toplanan göstericiler kentin önemli caddelerini trafiğe kapatarak yürüyüş yaptı.
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Yerel saatle 20.00'den itibaren gece yarısına kadar yaklaşık 8 kilometre yürüyen göstericiler, hükümetten, söz konusu yasa tasarısının parlamentodan geri çekilmesini talep etti.
Yasa olarak kabul edilmesi için parlamentoda iki onay daha alması gereken "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını protesto eden göstericiler, yürüyüş sırasında Gürcistan ile Avrupa Birliği (AB) bayrakları taşıdı.
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Yasa tasarısının, ülkenin AB ile entegrasyonu sürecine bir tehdit oluşturduğunu savunan göstericiler, "Rus yasasına hayır" sloganları attı.
Gece yarısı tekrar Parlamento Binası'nın önüne gelen göstericiler, 20 Nisan akşam saatlerinde yeniden toplanacaklarını bildirdi.
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TARTIŞILAN TANIM DEĞİŞTİRİLDİ
Parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze, yaklaşık iki hafta önce yaptığı açıklamada, Gürcistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının finansmanının yüzde 90'ından fazlasının şeffaf olmadığını savunmuştu.
Ülkesindeki uluslararası mali kuruluşların Gürcistan'daki STK ve medya gibi kurumlara sağladıkları finansman hakkında şeffaf bilgi alınmasının imkansız olduğunu belirten Mdinaradze, "Yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını yeniden sunmaya karar verdiklerini bildirmişti.
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Yasa tasarısı içeriğinin geçen yılki tasarıyla aynı olduğunu dile getiren Mdinaradze, sadece daha önce içindeki "yabancı etki ajanı" yerine "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımının kullanılacağını aktarmıştı.
Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ise hükümet olarak açık ve şeffaf çalıştıklarını ifade ederek, ülkesinde faaliyet gösteren tüm STK'lerin de şeffaf çalışmaları gerektiğini vurgulamıştı.
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GEÇEN YIL GÖSTERİLERE YOL AÇMIŞTI
ktidardaki Gürcü Hayali Partisi, "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını ilk olarak Mart 2023'te parlamentoya sunmuştu.
Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların "yabancı ajan" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.
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Muhalifler ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek, iptal edilmesini istemişti.
Muhalifler, tasarının iptal edilmesi için gösteriler başlatırken, parlamentoda milletvekilleri arasında kavgalar çıkmış, Tiflis sokaklarında protestolar düzenlenmişti.
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Gösterilerin büyümesi üzerine Gürcü Hayali Partisi, parlamentoda ön onay alan yasa tasarısını geri çekmişti.
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