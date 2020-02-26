AA

Gürcistan, Pakistan ve Kuzey Makedonya'da da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görüldüğü bildirildi.

Gürcistan İşgal Edilmiş Bölgelerden Mülteciler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Ekaterine Tikaradze, ülkesinde ilk koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Ekaterine Tikaradze, başkent Tiflis'teki hükümet binasında düzenlediği basın toplantısında, Gürcistan'da ilk koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğünü kaydederek, "İran'dan Azerbaycan üzerinden dün ülkeye dönen bir Gürcistan vatandaşının Kovid-19 taşıdığı tespit edildi." dedi.

Tiflis'teki Richard Lugary Halk Sağlığı Araştırma Merkezi'nin laboratuvarında yapılan test sonucunda Kovid-19 taşıdığı belirlenen hastanın Tiflis Enfeksiyon Hastanesi'ne nakledildiğini aktaran Tikaradze, bunun paniğe neden olmaması gerektiğini dile getirdi.

Tikaradze, ayrıca gümrük kapısında vatandaşı kontrol eden çalışanların da kontrol edilmek üzere hastaneye götürüldüğünü ifade etti.

KUZEY MAKEDONYA'DA TESPİT EDİLDİ

Kuzey Makedonya Başbakanı Oliver Spasovski ve Sağlık Bakanı Venko Filipçe, hükümet binasında koronavirüse ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Filipçe, bu sabah Bulaşıcı Hastalıklar Kliniğine kaldırılan 1970 doğumlu bir kadında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini, bunun Üsküp'te görülen ilk vaka olduğunu söyledi.

"Paniğe gerek yok" ifadesini kullanan Filipçe, söz konusu kişinin, klinikte karantina altına alındığını kaydetti.

Virüs tespit edilen kadının, 1 aydır İtalya'da bulunduğunu, 2 haftadan bu yana hasta olduğunu dile getiren Filipçe, kadının, İtalya'da tedavi gördüğü ancak orada koronavirüsüyle ilgili herhangi bir teste tabi tutulmadığını vurguladı.

Filipçe, hasta kadınla yolculuk eden diğer kişilerin de kontrol edilip, 14 günlük karantinaya alınacağını vurguladı.

Başbakan Spasovski de durumun kontrol altında tutulduğunu, panik yapılmaması gerektiğini belirtti.