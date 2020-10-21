Gürcistan'da banka soymaya çalışan saldırgan, çok sayıda kişiyi rehin aldı - TİFLİS

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Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Zugdidi kentinde bir bankaya giren kimliği henüz belirlenemeyen kişinin, silah tehdidiyle banka çalışanlarını rehin aldığı belirtildi.Açıklamada, olay yerine polis özel kuvvetlerinin gönderildiği ve rehineleri kurtarmak için operasyon başlatıldığı kaydedildi.Operasyon devam ediyor.