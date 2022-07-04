Gürcistan'da hükümete istifa çağrısı

Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecine destek veren göstericiler, Avrupalı liderlerin 23 Haziran'da Gürcistan'a "aday ülke" statüsü vermemesinde hükümeti suçlayarak Başbakan İrakli Garibaşvili'yi istifa etmeye çağırdı.
Başkent Tiflis'te dün akşam saatlerinde sokağa çıkan göstericiler, Parlamento binasının önünde toplanarak hükümet karşıtı gösteri düzenledi. AA'nın haberine göre; kalabalıktan ötürü başkentin ana caddesi olan Şota Rustaveli'yi kapatan göstericiler, Gürcistan'ın milli marşı ile AB marşını söyledikten sonra hükümet karşıtı sloganlar attı.
Göstericiler, ülkelerine AB tarafından "aday ülke" statüsü verilmemesi nedeniyle hükümetin sürdürdüğü AB ile entegrasyon politikasını etkisiz bularak Başbakan Garibaşvili'ye istifa çağrısını yeniledi.
Ukrayna ve Moldova'ya "adaylık" statüsü verildiği ama Gürcistan'a sadece "Avrupa perspektifi" sunulduğu ve kriterleri karşılaması kaydıyla 6 ay sonra durumunun yeniden değerlendirilmesi yönünde karar alınacağını hatırlatan göstericiler, mevcut hükümete artık güvenmediklerini belirtti.
BAŞBAKAN İSTİFA ETMEDİĞİ TAKDİRDE GÖSTERİLER SABAHA KADAR SÜRECEK
Gürcistan'ın AB ile entegrasyonunu destekleyen gösterileri organize eden "Avrupa Evine Doğru" hareketinin kurucusu Şota Digmelaşvili, yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da gösteri düzenleyip Başbakan'a istifa için bugüne kadar zaman verdiklerini hatırlattı.
Çağrılarına rağmen Garibaşvili'nin istifa etmediğini belirten Digmelaşvili, Başbakan gece yarısına kadar istifa etmediği takdirde gösterilerin sabaha kadar süreceğini kaydetti.
Göstericilerin bir kısmının Parlamento binasının önünde kalacağını ifade den Digmelaşvili, diğer kısmının da iktidardaki Gürcü Hayali partisinin merkez ofisin önüne geçeceğini aktardı.
GÖSTERİCİLERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR
Ülkedeki çeşitli muhalefet partilerin liderleri ve destekçileri, üniversite öğrencileri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı gösteride, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'yı destekleyen sloganlar da atıldı.
Parlamento binasının önünden ayrılan bir grup gösterici, Gürcü Hayali partisinin önüne geldi. Buraya daha önceden gelen güvenlik güçleri, göstericilere binaya yaklaşması için izin vermedi. Göstericilerin Gürcü Hayali partisi binasının ve Parlamentonun önündeki bekleyişi sürüyor.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!