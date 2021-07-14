Gürcistan'da gazetecilerle dayanışma

Ülkede faaliyet gösteren Mtavari Arxi, TV Pirveli, Formula ve Kafkasya televizyon kanalları yöneticileri, göstericilerin basın mensuplarını darbetmesine karşı yayınlarını bir günlüğüne durdurarak gazetecilere karşı suç işleyenlerin ceza almalarını talep etti.

Televizyon kanallarının yöneticileri, TV Pirveli kameramanı Laşkarava'nın ölümünde de tüm suçluların tespit edilerek yargılanmasını istedi.

5 TEMMUZ'DA YAŞANANLARDAN HÜKÜMET SORUMLU TUTULDU

Yaşananlardan hükûmeti sorumlu tutan yöneticiler, Başbakan ve kabinesini istifa etmeye çağırdı.

LEKSO LAŞKARAVA'NIN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Göstericilerin saldırısı sonucu yaralanan kameraman Laşkarava, tedavi gördüğü hastanede 8 Temmuz'da taburcu edilmişti.

Evinde 11 Temmuz'da sabah ölü bulunan Laşkarava'nın cesedi, otopsi için Levan Samkharauli Ekspertiz Merkezi'ne nakledilmişti.

5 TEMMUZ'DA NE OLDU?

Tiflis'te 5 Temmuz'da LGBT üyelerinin yapacağı yürüyüş, karşıt gruplar tarafından protesto edilmişti.

Basın mensuplarını hedef alan şiddet ve nefret yanlısı gruplar, saldırılar sonucu yaralanan gazeteci Laşkarava'nında aralarında olduğu 50'den fazla gazeteciye şiddet uygulamıştı.

Yürüyüşün güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği aktarılmıştı.