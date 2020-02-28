AA

Zurabişvili, Twitter'dan paylaştığı mesajında, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit düşen askerlerin ailelerine ve Türk halkına başsağlığını dilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Trajik olayda yaşamlarını kaybeden Türkler (askerler) için yas tutuyorum. Şehitlerin ailelerine, stratejik ortağımız ve komşumuz olan Türkiye halkına başsağlığı diliyorum."

Esad rejim güçlerinin dün gece İdlib'de TSK mensuplarına karşı saldırıları sonucu 33 asker şehit olmuştu.