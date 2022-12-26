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Haberler Dünya

Gürcistan Başbakanı: Ukrayna'daki savaş dünya düzenini altüst eden en büyük sorun

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'da başlattığı savaşının dünya düzenini altüst ettiğini söyledi.

Giriş: 26.12.2022 - 17:45 | Güncelleme: ABONE OL
Gürcistan Başbakanı: Ukrayna'daki savaş dünya düzenini altüst eden en büyük sorun
AA

Garibaşvili, başkent Tiflis'te düzenlenen Büyükelçiler Konferansı 2022'nin açılışında yaptığı konuşmada, bu yıl yaşanan bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.

Ukrayna'daki savaşa değinen Garibaşvili "Rusya'nın haksız askeri saldırganlığı, Ukrayna'daki savaş, dünya düzenini altüst eden en büyük sorundur ve yılın en önemli olaydır." dedi.

Ukrayna'daki çatışmaların tüm bölge için tehdit oluşturduğunu belirten Garibaşvili, "Arzumuz bu savaşın bir an önce sona ermesidir çünkü bu savaş sadece Ukrayna'nın değil, tüm Avrupa'nın, bölgemizin güvenlik mimarisini tehdit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Garibaşvili, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğimizi yineliyoruz." diye konuştu.

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Ukrayna'daki savaş ve dünya genelinde yaşanan ekonomik sorunlarına rağmen bu yıl ülkesinin çift haneli bir ekonomik büyümeyi yakaladığını belirtti.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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