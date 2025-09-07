Habertürk
        Gürcistan: 3 - Bulgaristan: 0 | MAÇ SONUCU

        Gürcistan: 3 - Bulgaristan: 0 | MAÇ SONUCU

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun 2. maçında Gürcistan, sahasında karşılaştığı Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2025 - 21:30 Güncelleme: 07.09.2025 - 21:31
        Gürcistan, 3 puanı üç golle aldı!
        A Milli Futbol Takımı'nın da yer aldığı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun 2. maçında Gürcistan, sahasında Bulgaristan ile karşılaştı.

        Ev sahibi ekip, 30. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 44. dakikada Nika Gagnidze ve 65. dakikada Georges Mikautadze'nin golleriyle sahadan 3-0 galip ayrılarak puanını 3'e yükseltti. Bulgaristan ise sıfır puanda kaldı.

