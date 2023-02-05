Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Gürbulak'ta çocukların montundan uyuşturucu çıktı! - En son haberler

Gürbulak'ta çocukların montunda uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Türkiye'ye giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen yabancı uyruklu 2 kişinin üzerinde ve yanlarındaki 3 ve 6 yaşlarındaki iki küçük çocuğun montlarının astarına gizlenmiş 4.5 kilo reçine esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı

Giriş: 05.02.2023 - 15:04 | Güncelleme: ABONE OL
Gürbulak'ta çocukların montundan uyuşturucu çıktı! - En son haberler
DHA

Ağrı'daki Gürbulak Sınır Kapısı'nda çocukların montuna gizlenmiş 4.5 kilo reçine esrar ele geçirildi.

İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Gürbulak gümrük sahasındaki yolcu salonuna gelen iki kişi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince riskli değerlendirilerek takibe alındı. Bagajların kontrolü sırasında görevli memurun şüphelenmesi üzerine şüphelilerden birinin montunda arama yapıldı.

ÇOCUKLARIN MONTLARINA DA GİZLEMİŞLER

Yapılan aramada montun iç astarına gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde tespit edildi. Yapılan tespitin ardından kaçmaya çalışan diğer şüpheli de ekiplerce yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, montunun içine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.

Şüphelilerin beraberindeki 3 ve 6 yaşlarındaki iki küçük çocuğun montlarını inceleyen ekipler, çocukların da montlarına da uyuşturucu madde gizlendiğini tespit etti. Yapılan ölçüm ve analizler sonucu toplam 4,5 kilogram reçine esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ağrı'daki dev hayvancılık projesinin 3'te 1'i tamamlandı
Ağrı'daki dev hayvancılık projesinin 3'te 1'i tamamlandı
11 sanıklı istismar davası Yargıtay'da! İfadesi kan dondurdu!
11 sanıklı istismar davası Yargıtay'da! İfadesi kan dondurdu!
Kar yağışı nedeniyle 2 ilçede okullar tatil!
Kar yağışı nedeniyle 2 ilçede okullar tatil!
Evini silah imalathanesine çevirmiş
Evini silah imalathanesine çevirmiş

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.