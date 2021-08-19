Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmak istenen 8 deve kuşu yavrusu kurtarıldı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan yasa dışı yollarla ve sağlıksız koşullar altında Türkiye'ye sokulmak istenen 8 deve kuşu yavrusu kurtarıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye girecek bir tır riskli görüldü ve aracın kontrol edilmesine karar verildi.

Kontrolde tırın yan dolaplarında plastik sepetler içinde canlı hayvan olduğu tespit edildi. İndirilen sepetlerde 8 deve kuşu yavrusu bulundu. Havasız kalma tehlikesi altında, tır dolabının içinde Türkiye'ye getirildiği belirlenen hayvanlar korumaya alındı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince su ve yiyecek ihtiyaçları karşılanan yavrular, Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı, kaçakçılıkla ilgili soruşturma başlattı.