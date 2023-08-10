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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gurbetçiye dayak olayında yeni gelişme! Teknenin ruhsatı iptal edildi

        Alanya'da gurbetçiye dayak olayında adı geçen teknelerden birinin ruhsatı süresiz iptal edildi

        Alanya'da geçtiğimiz günlerde gurbetçi genç ile tekne çalışanı olduğu ileri sürülen 6 kişinin arasında çıkan kavgaya ilişkin iki tur teknesinden belediye ruhsatına ve işyeri açma ruhsatına sahip olan "Macellan" isimli tekne ile ilgili belgelerin süresiz olarak encümen kararınca iptal edildiği, Turizm İşletme Belgesi ile faaliyet yaptığı belirlenen diğer tekne "Larsense" için de ilgili bakanlık ile yazışmalara başlanarak belgelerinin iptalleri yönünde sürecin takibinin yapıldığı açıklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 17:09
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        Gurbetçiye dayak olayında yeni gelişme!
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        Alanya Belediye Encümeni, bugün Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel başkanlığında toplandı. Toplantıda 3 Ağustos akşamı Alanya İskelesi’nde yaşanan kavga olayına karışan teknelerle ilgili karar çıktı.

        Belediye Encümeninden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Olaya karıştığı tespit edilen ve belediye ruhsatına ve iş yeri açma ruhsatına sahip olan teknelerden 'Macellan' ile ilgili belgeler süresiz olarak encümen kararınca iptal edilmiştir. Turizm İşletme Belgesi ile faaliyet yaptığı belirlenen diğer tekne 'Larsense' için de ilgili bakanlık ile yazışmalara başlanarak belgelerinin iptalleri yönünde sürecin takibi yapılmaktadır. Bilindiği üzere her iki tekne de kaymakamlık makamının oluru ile belediye zabıtası tarafından mühürlenerek 30 gün boyunca ticari faaliyetten men edilmişti.

        Mühürlenen teknelerden 'Macellan' belediye iş yeri açma ruhsatı ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca turizm işletme belgesi bulunmaktadır. 'Larsense' adlı teknenin ise Kültür ve Turizm Bakanlığınca işletme ruhsatı bulunmaktadır. Bazı basın yayın organlarında mühürlenen teknelerin halihazırda kaçak ve ruhsatsız şekilde çalıştıkları yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

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