Gurbetçilerin dönüşleri devam ediyor

Haziran ayında başlayan gurbetçi sezonu eylül ayı başı itibarıyla büyük oranda tamamlandı. Gelenlerin pek çoğu okulların açılması ya da izinlerinin bitmesi nedeniyle yaşadıkları ülkelere döndü.
Okul çağında çocuğu olmayan ve izne geç gelenler ise baba ocaklarındaki ziyaretlerini yavaş yavaş tamamlayıp dönüşe geçiyor.
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, gurbetçi sezonu olarak nitelenen 1 Haziran - 1 Eylül tarihleri arasında Kapıkule Sınır Kapısından Türkiye'ye 122 bin araçla 506 bin 568 yolcu giriş yaptı.
- Sınır kapılarında üst düzey önlemler devam ediyor
Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarında koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirler, salgının başladığı ilk günlerden itibaren üst düzeye taşındı.
Açık ve kapalı alanların dezenfekte edildiği hudut kapılarında maske ve eldivenle hizmet veren gişe personelinin yanı sıra bazı çalışanlar özel kıyafet giyiyor.
Araçların dezenfekte edildiği ve yolcuların vücut ısılarının ölçüldüğü sınır kapılarında, Edirne Valiliğince yolcu ve sürücülere dezenfektan ve maske dağıtılıyor.
- Sınır kapısından sonra "hüzün yolculuğu" başlıyor
Almanya'ya dönen Ersin Kapusuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iznin çabuk geçtiğini söyledi.
Tatile geç başladıklarını anlatan Kapusuz, "Koronavirüs nedeniyle geç oldu tatilimiz ama geldik yinede. Korku da vardı ama ülkemizi seviyoruz, özledik. Hüzünlüyüz, dönüyoruz. Her sene gelmeye çalışıyoruz Allah'a şükür bu yılda gelebildik." diye konuştu.
Almanya'ya dönen Yalçın Eren ise tatilini Balıkesir ve İzmir'de geçirdiğini ifade etti.
Sene boyunca Türkiye'ye geliş hayaliyle gurbette çalıştıklarını gözyaşları dolarak anlatan Eren, "Şimdi yine gitme vakti, gelirken sevinçten içimiz içimize sığmazken, şimdi ayağımız geri gidiyor" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!