Gurbetçilere dönüş yolunda hüzün ve gözyaşları eşlik ediyor - EDİRNE

Gurbetçiler, yıllık izinlerini geçirmek için sevinçle geldikleri memleketlerinden özlemle ayrılıyor.Yaz döneminin sonuna yaklaşılırken izinlerini kullanan binlerce gurbetçinin, çalıştıkları Avrupa ülkelerine dönüş yolculukları da başladı.Hüzün ve sevincin tanığı Kapıkule'den çıkış yapan gurbetçiler, geride bıraktıklarını tekrar görebilme planlarıyla gözyaşları eşliğinde memleketlerinden ayrılıyor.- "Üzülerek, ağlayarak gidiyoruz"Selim Yavuzhan Gökgül, AA muhabirine, vatanından, ailelerinden ve dostlarından ayrılmanın üzüntüsü içerisinde Hollanda'ya döndüklerini anlattı.Her yıl Türkiye'ye girişte büyük bir sevinç, geri dönüşte ise hüzün ve üzüntü yaşadıklarını dile getiren Gökgül, "Ülkemize geldiğimiz zaman mutluluğumuz anlatılmaz, gerçekten yaşamanız lazım. Tatilimiz güzel geçti. Koranavirüs nedeniyle biz de bir yere çıkamadık fakat aile ve akrabalarımızla bol bol vakit geçirdik. Şimdi dönüyoruz, seneye Allah büyük." dedi.Kırşehirli Hüsnü Genç ise dünyanın birçok şehrini gezdiğini beldeleriyle, ilçeleriyle, Türkiye kadar güzel bir ülke olmadığını vurguladı.- Memlekete gözyaşıyla veda ettiAsuman Genç de tatillerinin çok güzel geçtiğini, Kurban Bayramı'nı aileleriyle kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı."Giderken insan üzülüyor işte" derken gözyaşlarıın tutamayan Genç, Türkiye'ye girerken çok büyük bir heyecan yaşadıklarını ancak giderken de üzülüp ağladıklarını dile getirdi.Genç, "Gerçekten bu duyguları anlatmak çok zor, yaşamak lazım. Kurban Bayramı'nı ailemizle geçirdik. Bizim için çok özeldi. Şimdi dönüş zamanı." diye konuştu.
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