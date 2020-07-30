Gurbetçiler Kurban Bayramı coşkusunu baba ocaklarında yaşayacak - EDİRNE

Sınır kapısına giriş işlemi için gelen araçlar, öncelikle dezenfeksiyon noktasından geçiyor. Sürücü ve yolculara, ateş ölçümü ve sağlık kontrolü yapıldıktan sonra, Valiliğin hazırlattığı maske, dezenfektan ve Edirne'nin lezzetlerinden badem ezmesi ile Kavala kurabiyesi armağan ediliyor.Vali Ekrem Canalp, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve il protokolü, sınır kapısından giriş yapan gurbetçilerle bayramlaştı.Gurbetçilerin mutluluğuna ortak olan Canalp, çocuklara oyuncak, büyüklere de kentin saray mutfağına dayanan tatlılarından verdi. Canalp, bazı gurbetçilerle de fotoğraf çektirdi.- "Gurbetçileri tedbirler konusunda uyarıyoruz"Vali Canalp, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında aldığı önlemlerin dünyaya örnek olduğunu söyledi.Almanya'dan gelen bir gurbetçiye, güzergahta sağlık kontrolü olup olmadığını sorduğunu anlatan Canalp, "hayır" yanıtı aldıklarını belirtti.Türkiye'nin, daha ülkeye girişten itibaren aldığı tedbirlerin salgınla mücadelede önemli başarı yakalamasına vesile olduğunu ifade eden Canalp, şunları kaydetti:"Türkiye'ye geldiklerinde ilk anda araçları dezenfekte ediliyor. Bu sadece otomobiller için değil otobüsler ve tırlar için de geçerli. Türkiye'ye giriş yapan bütün araçları dezenfeksiyona tabi tutuyoruz. Sürücü ile yolcular, ateş ölçümünden ve sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Türkiye'ye giriş yapıyor. Ardından da bütün gurbetçilerimize dezenfektan ve maskelerimizi hediye ediyoruz. Türkiye'de pandemi sürecinde dikkat etmeleri gereken hususları içeren broşür veriyoruz."Canalp, gurbetçileri akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesislerinde maskesiz dolaşılamayacağı konusunda da uyardıklarını anlatarak, "Türkiye'de maskesiz sokağa çıkma yasağı olan bir kentte bulunacaklarsa, bu kurala riayet etmeleri konusunda da kendilerini uyarıyoruz." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!