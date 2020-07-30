Gurbetçiler Kurban Bayramı coşkusunu baba ocaklarında yaşayacak

AA

Sınır kapısına giriş işlemi için gelen araçlar, öncelikle dezenfeksiyon noktasından geçiyor. Sürücü ve yolculara, ateş ölçümü ve sağlık kontrolü yapıldıktan sonra, Valiliğin hazırlattığı maske, dezenfektan ve Edirne'nin lezzetlerinden badem ezmesi ile Kavala kurabiyesi armağan ediliyor.

Vali Ekrem Canalp, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve il protokolü, sınır kapısından giriş yapan gurbetçilerle bayramlaştı.

Gurbetçilerin mutluluğuna ortak olan Canalp, çocuklara oyuncak, büyüklere de kentin saray mutfağına dayanan tatlılarından verdi. Canalp, bazı gurbetçilerle de fotoğraf çektirdi.

- "Gurbetçileri tedbirler konusunda uyarıyoruz"

Vali Canalp, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında aldığı önlemlerin dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Almanya'dan gelen bir gurbetçiye, güzergahta sağlık kontrolü olup olmadığını sorduğunu anlatan Canalp, "hayır" yanıtı aldıklarını belirtti.

Türkiye'nin, daha ülkeye girişten itibaren aldığı tedbirlerin salgınla mücadelede önemli başarı yakalamasına vesile olduğunu ifade eden Canalp, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye geldiklerinde ilk anda araçları dezenfekte ediliyor. Bu sadece otomobiller için değil otobüsler ve tırlar için de geçerli. Türkiye'ye giriş yapan bütün araçları dezenfeksiyona tabi tutuyoruz. Sürücü ile yolcular, ateş ölçümünden ve sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Türkiye'ye giriş yapıyor. Ardından da bütün gurbetçilerimize dezenfektan ve maskelerimizi hediye ediyoruz. Türkiye'de pandemi sürecinde dikkat etmeleri gereken hususları içeren broşür veriyoruz."

Canalp, gurbetçileri akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesislerinde maskesiz dolaşılamayacağı konusunda da uyardıklarını anlatarak, "Türkiye'de maskesiz sokağa çıkma yasağı olan bir kentte bulunacaklarsa, bu kurala riayet etmeleri konusunda da kendilerini uyarıyoruz." dedi.