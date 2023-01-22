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Güray Vural'dan Galatasaray yanıtı

Transferde adı Galatasaray ile geçen Fraport TAV Antalyaspor'un sol beki Güray Vural, TRT SPOR'a açıklamalarda bulundu. Güray, "Her futbolcu Galatasaray'da oynamak ister ama şu anda Antalyaspor'a odaklanmış durumdayım" dedi.

Giriş: 22.01.2023 - 14:38 | Güncelleme: ABONE OL
Güray Vural'dan Galatasaray yanıtı
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen Fraport Tav Antalyaspor'un 34 yaşındaki sol beki Güray Vural, karşılaşmanın ardından TRT SPOR'un sorularını yanıtladı.

Vural, Galatasaray deplasmanında oynamanın kolay olmadığını ifade ederek, sarı-kırmılı ekibe karşı cesur bir oyun ortaya koyduklarını kaydetti. Performanslarından dolayı takım arkadaşlarını kutlayan Güray Vural, gelecek hafta Ümraniyespor ile kritik bir maça çıkacaklarını kaydetti.

Antalya ekibinin tecrübeli oyuncusu Güray, transferde adının Galatasaray ile anılmasıyla ilgili soruya ise "Galatasaray büyük bir camia. Her futbolcu Galatasaray'da oynamak ister ama şu anda Antalyaspor'un sözleşmeli futbolcusuyum ve Antalya'ya odaklanmış durumdayım" yanıtını verdi.

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