Aydın Doğan Vakfı 'Dünya Kız Çocukları Günü' ne özel tüm gün süren bir seminer düzenledi. Çocuklarla bir araya gelen Gupse Özay bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gupse Özay, erkek muhabirlere, "Sen evinde temizlik yapıyor musun? arabanı yıkamayı biliyorsun. Görevlerin paylaşılması gerekir" sözleriyle takıldı.

Özay'ın sözleri karşısında haberciler de Kıraç'ın kadınlarla ilgili açıklamalarını sordu. "Neden yapılmıyor, zamanımı yok kadının, çocuğuna bakarken mi çok yoruluyor. Kadının yükü çok artıyor. O yüzden sıkıntılar çıkıyor. Kadın mutsuz oluyor ve boşanmalar bu nedenle oluyor" diyerek Kıraç'ın açıklamasının tamamını bilmeden bir şey diyemeyeceğini dile getirdi.

Verdiği bir röportajda çocuk istediğini dile getiren ünlü oyuncu, "Çocuk tabi isterim. Doğursam da doğurmasam da. Çocukta olur, bitkide olur, hayvanda olur" diyerek isteğini yineledi.

Kendisine gelen çirkin yorumlarla ilgili açıklamaları hakkında da konuşan Gupse Özay, "Mükemmel kadın algısını eleştirdim aslında. Estetik yaşı çok küçüldü. Kızdığım nokta insanların içini hiç göremeyip, hep dışından kopamamak" diyerek sözlerini noktaladı.