Hayatın içinden birbirinden farklı kareler sizlerle. İlk bakışta "bu ne?" dedirtecek 10 ilginç fotoğraf
Günlük hayatımızda sıkça karşılaşabileceğimiz, gördüğümüzde veya başımıza geldiğinde ise hemen farkına varamayacağımız 10 fotoğraf sizlerle...
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Seyahat esnasında, evde, toplu taşımada telefonumuzdan baktığımızda ilk önce bizi şaşırtıp dikkat kesilmemize sebep olan bir fotoğraf, daha sonra ise tebessüm etmemize neden olabilir. İşte o fotoğraflar...
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1. “Eşimin yarı köpek olduğunu bilmiyordum.”
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2. “Yüze bowling topu geliyor!”
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3. “Çift başlı tazı”
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4. “Mutlu arkadaşıyla oynayan köpek”
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5. “Nereye gidiyoruz?”
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6. “Bu iki doberman ne olduğunu anlamaya çalışıyor.”
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7. “Bahardan korkuyorum”
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8. “Kızım domates kabının yapışkan kısmını soyup, ‘Baba, yüzüne bak!’ dedi.”
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9. “Rahatla, sakin ol, kafana takma.”
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10. “Bulutlar gökyüzünde bir anka kuşu oluşturdular.”
Fotoğraf kaynak: Reddit
Kaynak: Brıght Sıde