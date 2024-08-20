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        Haberler Bilgi Yaşam Günün stresini ve yorgunluğunu atmanıza yardımcı olacak, yüzünüzü güldürecek 10 eğlenceli fotoğraf

        Hayatın içinden birbirinden farklı kareler sizlerle. İlk bakışta "bu ne?" dedirtecek 10 ilginç fotoğraf

        Günlük hayatımızda sıkça karşılaşabileceğimiz, gördüğümüzde veya başımıza geldiğinde ise hemen farkına varamayacağımız 10 fotoğraf sizlerle...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 10:00 Güncelleme: 20.08.2024 - 10:00
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        • 1

          Seyahat esnasında, evde, toplu taşımada telefonumuzdan baktığımızda ilk önce bizi şaşırtıp dikkat kesilmemize sebep olan bir fotoğraf, daha sonra ise tebessüm etmemize neden olabilir. İşte o fotoğraflar...

        • 2

          1. “Eşimin yarı köpek olduğunu bilmiyordum.”

        • 3

          2. “Yüze bowling topu geliyor!”

        • 4

          3. “Çift başlı tazı”

        • 5

          4. “Mutlu arkadaşıyla oynayan köpek”

        • 6

          5. “Nereye gidiyoruz?”

        • 7

          6. “Bu iki doberman ne olduğunu anlamaya çalışıyor.”

        • 8

          7. “Bahardan korkuyorum”

        • 9

          8. “Kızım domates kabının yapışkan kısmını soyup, ‘Baba, yüzüne bak!’ dedi.”

        • 10

          9. “Rahatla, sakin ol, kafana takma.”

        • 11

          10. “Bulutlar gökyüzünde bir anka kuşu oluşturdular.”

          Fotoğraf kaynak: Reddit

          Kaynak: Brıght Sıde

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