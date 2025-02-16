Günün maçlarının VAR hakemleri belli oldu! - Futbol Haberleri

Günün maçlarının VAR hakemleri belli oldu! - Futbol Haberleri

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasının 3. gününde oynanacak maçların VAR ve AVAR hakemleri belli oldu.

13.30 Hatayspor - Alanyaspor: Claudio Pereira (VAR) - Bersan Dursan (AVAR)

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16.00 Eyüpspor - Kayserispor: Mateo Busquets Ferrer (VAR) - Erkan Engin (AVAR)

16.00 Konyaspor - Samsunspor: Johann Pfeifer (VAR) - Kerem Ersoy (AVAR)

19.00 Fenerbahçe - Kasımapaşa: Daniel Stefanski (VAR) - Abdullah Buğra Taşkınsoy (AVAR)