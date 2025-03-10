Günün maçları 10 Mart Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?
Haftasonu Bundesliga ve Ligue 1'de karşılaşmalar tamamlanırken, bugün Süper Lig, Premier Lig, La Liga ve İtalya Serie A'da haftanın son maçları oynanacak. Bu kapsamda sporseverler, "10 Mart Pazartesi kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak" sorularını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 10 Mart 2025 maç takvimi..
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Bugün Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde maçlar oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 10 Mart 2025 Pazartesi listesi için araştırmalara başladı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 10 Mart Pazartesi günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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SÜPER LİG
20:30 Beşiktaş-Gaziantep (beIN Sports 1)
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1. LİG
13:30 Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor (TRT Spor, beIN Sports 2)
16:00 Boluspor-İstanbulspor (beIN Sports Max 1)
16:00 Siltaş Yapı Pendikspor-Amed FK (TRT Spor, beIN Sports 2)
20:30 Kocaelispor-Ankaragücü (TRT Spor, beIN Sports 2)
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PREMİER LİG
23:00 West Ham-Newcastle (beIN Sports 3)
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LA LİGA
23:00 Espanyol-Girona (S Sport, S Sport Plus)
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SERİE A
22:45 Lazio-Udinese (S Sport 2, S Sport Plus)
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