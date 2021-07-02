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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları açıklandı

02.07.2021 - 14:33 | Güncelleme: ABONE OL
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
AA

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Koza Madencilik 13,75 14,26 -3,58
Koza Altın 114,50 118,50 -3,38
Otokar 282,10 291,00 -3,06
Jantsa Jant Sanayi 78,90 81,10 -2,71
Türk Traktör 175,50 179,70 -2,34
İpek Doğal Enerji 11,76 12,00 -2,00
Gübre Fabrikaları 51,65 52,70 -1,99
İndeks Bilgisayar 6,09 6,21 -1,93
Alarko Holding 8,67 8,84 -1,92
Eczacıbaşı Yatırım 38,84 39,60 -1,92
İhlas Holding 0,57 0,58 -1,72
Torunlar GMYO 2,87 2,92 -1,71
Bera Holding 13,00 13,21 -1,59
Vestel 30,72 31,16 -1,41
Galatasaray Sportif 3,55 3,60 -1,39
RTA Laboratuvarları 20,06 20,34 -1,38
Sasa Polyester 27,30 27,68 -1,37
Turkcell 16,02 16,24 -1,35
Oyak Çimento 6,73 6,82 -1,32
Çemtaş 12,92 13,09 -1,30

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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