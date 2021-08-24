Günün büyük bir kısmını oturarak geçiren kişilerde felç riski daha yüksek

Amerikan Kalp Derneği'nin Stroke dergisinde yayımlanan araştırmada, 143 bin kişinin sağlık verileri incelendi.
AA'nın CNN kaynaklı haberine göre, çalışma kapsamında, 40 yaş ve üstü daha önce felç geçmişi olmayan katılımcılar, yaklaşık 9 yıl 4 ay takip edildi.
Araştırmada, günde 8 saat veya daha fazla oturup, hareket halinde olmayan kişilerin, dört saatten az oturup, her gün en az 10 dakika egzersiz yapanlara kıyasla felç geçirme riskinin 7 kat daha fazla olduğu ortaya konuldu.
Araştırmanın baş yazarı Kanada’daki McMaster Üniversitesinden Dr. Read Joundi, "Oturarak geçirilen zamanın, glikoz, lipid metabolizması ile kan akışı bozukluklarına neden olduğu ve vücuttaki iltihabı artırdığı tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.
KALP KRİZİ VE FELCE YOL AÇABİLİR
Joundi, bu değişikliklerin zamanla damarlar üzerinde olumsuz etki yaratabileceğine, kalp krizi ve felce yol açabileceğine işaret etti.
Uzmanlar, oturarak geçirilen zamanın kısaltılıp, fiziksel aktiviteyi artırmanın felç riskini düşürmeye yardımcı olabileceğini belirterek, asansör yerine merdiven çıkmak gibi rutinlerde değişiklik yapılması tavsiyesinde bulundu.
Amerikan Kalp Derneğine göre, yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta düzeyde fiziksel aktivitede bulunulması öneriliyor.
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