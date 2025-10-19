Günübirlik tur zehir oldu! 1 ölü, 32 yaralı
Denizli'nin Buldan ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı
Denizli'de sürücüsü öğrenilemeyen günübirlik tura katılanları taşıyan midibüs, Bölmekaya Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada sürücü ile midibüsteki 31 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Araçtakilerin İzmir'den kente günübirlik tur için geldikleri ve dönüş yoluna geçtikleri öğrenildi.
*Haberin görselleri İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir.