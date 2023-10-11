Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Günübirlik kiraya 59 bin TL ceza!

        Aydın'da günübirlik kiraya 59 bin TL ceza!

        Aydın'da gerekli izni almadan evini günübirlik kiraya veren bir kişiye 59 bin 994 TL para cezası uygulandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 12:43 Güncelleme: 11.10.2023 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Günübirlik kiraya 59 bin TL ceza!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1774 Sayılı Kimlik Bildirim Kanunu çerçevesindeki yerlerin Kimlik Bildirim Sistemi (KBS) ve Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABS) kontrolüne yönelik 75 ekip ve 226 personel ile denetim gerçekleştirildi.

        8 bin 216 şahsın sorgulandığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli şahıs yakalandı. Denetimlerde bin 729 araç ve sürücünü kontrol eden ekipler 47 araç ve sürücüsüne idari yaptırım uygulayarak 3 aracı trafikte men etti.

        Denetimlerde 536 umuma açık yer, 3 AVM, 87 metruk bina, 89 okul çevresi ve 106 park ve bahçe kontrol edildi. Bir kişiye evini gerekli izni almadan günübirlik kiraya vermekten dolayı 59 bin 994 TL, 2 iş yerine de çalışanlarının kimlikliklerini bildirmediklerinden dolayı bin 509 TL idari para cezası uygulandı.

        Öte yandan denetimler çerçevesinde bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aydın Haberleri
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Çebi aday oluyor!
        Çebi aday oluyor!
        Kaldırım çöktü! Kadın içine düştü!
        Kaldırım çöktü! Kadın içine düştü!
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Emekli ikramiyesinde kapsam genişlemeyecek
        Emekli ikramiyesinde kapsam genişlemeyecek
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Gazze'deki yıkım uydudan görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım uydudan görüntülendi!
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın hayatta mı?
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın hayatta mı?
        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Gigi Hadid'den 'Filistin' açıklaması
        Gigi Hadid'den 'Filistin' açıklaması
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        Habertürk Anasayfa